Mafia 3: Letzter DLC „Zeichen der Zeit“ im neuen Entwicklervideo

PC XOne PS4

Hangar 13 arbeitet derzeit bekanntlich am dritten und letzten DLC für Mafia 3 (Testnote: 7.5), der noch diesen Monat für alle drei Plattformen erscheinen wird. In einem neuen Entwicklervideo lässt euch Senior Writer Ed Fowler einen Blick auf Lincolns neues Abenteuer werfen.

In dem „Zeichen der Zeit“ („Sign of the Times“) getauften Zusatzinhalt bekommt es der Protagonist mit dem brutalen Kult „The Ensanglante“ zu tun, der ein wenig an die Manson-Familie erinnert und auf halluzinogene Drogen einsetzt, um seine Mitglieder zu beeinflussen. „Gerade, als ihr dachtet, das Mafia-Universum könnte nicht noch brutaler werden, zerrt Ensanglante Lincoln in eine noch dunklere, ausgerastete Welt der Drogen und der Gewalt herab, die sich direkt unter der Oberfläche von New Bordeaux verbirgt“, so der Macher.

Mit dem neuen DLC können die Spieler auch neue Waffen, darunter einen Wurfmesser, sowie dank dem neuen Slow-Motion-Feature auch neue Taktik-Möglichkeiten erwarten. Das Deutsch untertitelte Entwicklervideo könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Zeichen der Zeit wird ab dem 25. Juli für PC, Xbox One und die PS4 zum Download erhältlich sein.