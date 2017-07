Unavowed: Dave Gilberts neues Adventure nicht vor 2018

PC MacOS

Es ist bereits seit März 2016 bekannt, dass der New Yorker Indie-Entwickler Dave Gilbert mit Unavowed an einem neuen Point-and-Click-Adventure arbeitet. Bislang konnte man davon ausgehen, dass das Spiel des Schöpfers von Adventure-Reihen wie Blackwell noch im Jahr 2017 das Licht der Welt erblicken könnte. Allerdings haben wir nun erfahren, dass es wohl frühestens im Jahr 2018 zum Release des Spiels kommen könnte.

Dave Gilbert ist nicht nur Entwickler, der neben der fünfteiligen Blackwell-Reihe, die in Blackwell Epiphany (im Test: Note 8.5) mündete, auch Titel wie The Shivah (App der Woche) umsetzte. Mit seiner Firma Wadjet Eye Games war er in den vergangenen Jahren auch immer wieder als Publisher für Retro-Adventures aktiv, die unter anderem Spiele wie das stark von Blade Runner inspirierte Gemini Rue, Primordia (im Test: Note 7.0), Shardlight (im Test: Note 7.5) oder auch Technobablyon (im Test: Note 7.5) auf den Weg brachte. Letzteres erscheint demnächst übrigens auch für iOS.

Für Unavowed verspricht Gilbert, der übrigens in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zu Monkey Island-Schöpfer Ron Gilbert steht, ein weiteres Abenteuer in New York City. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines wahlweise männlichen oder weiblichen Helden, der von einem Dämon besessen ist und in Kontakt mit der namensgebenden Organisation kommt, die genau diese finsteren Kräfte seit jeher bekämpfte. So ähnlich wie mit Joey Mallone, Roseangelas Geisterbegleiter in der Blackwell-Reihe, sollt ihr im Spiel die Hilfe von gleich vier Begleitern in Anspruch nehmen können, die über besondere Fähigkeiten verfügen. Die Grafik wird zwar erneut auf einen Pixellook setzen, soll aber die doppelte native Auflösung nutzen, die bislang in den meisten Wadjet-Eye-Adventures zum Einsatz kam, also wahrscheinlich 1280x800 Pixel.