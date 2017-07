Humble Capcom Rising Bundle: DmC - Devil May Cry ab 1 US-Dollar & mehr

PC 360 PS3

Im Humble Store wird derzeit das Humble Capcom Rising Bundle angeboten, das unter anderem DmC - Devil May Cry (Testnote: 8.5), Strider und Resident Evil HD Remaster (Testnote: 7.5) umfasst. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Entwicklern, Humble Tip und den drei Wohltätigkeitsorganisationen aufteilen (von denen ihr eine selbst wählen könnt). Dead Rising 2, Dead Rising 2: Off the Record und Dead Rising 3 sind hierzulande indiziert und sind somit nicht teil dieses Bundles. Hier alle Spiele im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,87 Cent):

DMC - Devil May Cry

Strider

Umbrella Corps

Zehn Prozent Rabatt auf Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 7,04 US-Dollar (6,18 Euro):

Resident Evil HD Remaster

Resident Evil 0 HD

Resident Evil 6 (Testnote: 6.0)

(Testnote: 6.0) Umbrella Corps: Deluxe Edition Upgrade Pack

Dead Rising 2: Off the Record (nicht in Deutschland erhältlich)

Gutschein mit 40 Prozent Rabatt auf Resident Evil 7 Biohazard (Testnote: 9.0)

(Testnote: 9.0) Gutschein mit 40 Prozent Rabatt auf Dead Rising 4

Gutschein mit 40 Prozent Rabatt auf Street Fighter 5 (Testnote: 8.0)

Ab 12,00 US-Dollar (10,54 Euro)