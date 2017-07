Total War - Warhammer 2: Hochelfen im ausführlichen Gameplay-Video

PC

Total War - Warhammer 2 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Es erschien seit dem ersten Teil im Jahr 2000 nicht jedes Jahr ein neuer Teil der Total War-Reihe von The Creative Assembly, wenn auch zuletzt fast immer. Doch selten dauerte es gerade mal ein Jahr, bis ein spezieller Zweig der Globalstrategie-Serie eine Fortsetzung fand. Beim Warhammer-Ableger der Marke ist das anders. Denn Total War - Warhammer 2 wird gerade mal zwölf Monate nach dem ersten Ausflug der Serie ins Fantasy-Universum von Games Workshop in den Handel gebracht.

Warum? Das dürfte nicht zuletzt auch den Verkaufszahlen des Vorgängers geschuldet sein – die der Titel aber vor allem seiner Güteklasse verdankt und nicht bloß der beliebten Tabletop-Lizenz. Schließlich spiegelt bei weitem nicht jedes Spiel, das die Lizenz von Games Workshop erhielt, die Vorlage so adäquat wider und präsentierte sich spielerisch so hochwertig wie das Spiel der Briten.

In einem neuen Gameplay-Video jedenfalls stellen euch die Macher die Hochelfen in Aktion vor. Das mehr als elf Minuten lange Video könnt ihr euch direkt unter dieser Newsmeldung anschauen. Darin tauchen (selbstredend) die Drachen-Prinzen von Caledor und der Flamespyre beziehungsweise Frostheart Phoenix auf. Total War - Warhammer 2 erscheint indes am 28. September für PC.