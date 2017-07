The Escapists 2 erscheint am 22. August, Switch-Version etwas später

PC Switch XOne PS4 MacOS

Entwickler Mouldy Toof Studios hat heute den Release-Termin für The Escapist 2 bekannt gegeben. Demnach wird der Indie-Titel am 22. August für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Angekündigt ist zudem eine Umsetzung für Nintendo Switch, die etwas später folgen wird. Ähnlich wie im 2015 veröffentlichten Vorgänger The Escapists (im Test: Note 6.5), müsst ihr grundsätzlich die Flucht aus verschiedenen Gefängnissen organisieren. Dabei gilt es etwa Objekte herzustellen, die euch bei der Flucht helfen, Helfer zu organisieren oder Wachen zu bestechen.

Wie schon bei Teil 1 ist auch bei The Escapists 2 Worms-Entwickler Team 17 als Publisher mit an Bord. Unter dieser News könnt ihr euch einen frischen Trailer zum Spiel anschauen.