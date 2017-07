Nintendo Check-In: Nintendo sichert sich neuen Markenschutzeintrag

Bereits am 20. Juni hat sich Nintendo in Japan eine neue Marke namens Nintendo Check-In sichern lassen. Bekannt wurde die Eintragung allerdings erst jetzt durch den Tweet eines Bots, der ausschließlich auf die Bekanntmachung neuer Marken programmiert ist. Was sich hinter dem Nintendo Check-In verbirgt, ist aktuell noch unbekannt. Allerdings fällt der Eintrag unter eine Kategorie, die mehrere Gebiete umfasst, darunter auch die "Bereitstellung von Online-Spielen", die "Bereitstellung von Unterhaltungseinrichtungen" und die "Leihgabe von Spielzeug".

Das gleichzeitig gesicherte Bild (siehe Teaserbild) erinnert zudem mit seiner Tropfenform an Stecknadeln, wie man sie etwa aus Google Maps kennt. Darin wiederum befindet sich die Kappe von Mario sowie sein zu einem Haken umfunktionierter Bart. Womöglich plant Nintendo einen Verleih von 3DS- oder Switch-Konsolen, oder sie arbeiten vielleicht an Onlinespielen, in denen man an realen Orten einchecken kann, um sich Boni zu sichern. Solange Nintendo jedoch keine offiziellen Informationen preisgibt, handelt es sich hierbei nur um Spekulationen unsererseits.