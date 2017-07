Icewind Dale 2: Source-Code unauffindbar, Enhanced Edition zu teuer

PC MacOS

Beamdog hat in seiner Rolle als Publisher und Entwickler in den vergangenen Jahren eine Reihe der Rollenspiel-Klassiker von Interplay als sogenannte Enhanced Editions neu aufgelegt. Zuletzt geschah dies im April bei Planescape - Torment, denen unter anderem Enhanced Editions von Baldur's Gate und Bladur's Gate 2 oder auch Icewind Dale vorausgegangen waren. Wie Beamdog-Mitgründer Trent Oster gegenüber der Website Kotaku verriet, darf man mit einer Enhanced Edition von Icewind Dale 2 allerdings nicht rechnen. Der Grund dafür ist laut dem damaligen Mitgründer von Bioware, dass der Quellcode des Spiels nicht mehr auffindbar ist. Ohne ihn würde die Umsetzung einer überarbeiteten respektive erweiterten Neuauflage allerdings viel zu teuer werden.

Wie genau der Quellcode verloren gehen konnte, ist nicht ganz klar. Oster vermutet, dass es irgendwann in der Phase des Übergangs der Markenrechte an Dungeons & Dragons von Interplay zu Atari zu unvollständigen Übertragungen des Codes gekommen ist. Endgültig gestorben ist eine Enhanced Edition von Icewind Dale 2 damit aber wohl nicht. Denn Oster betont, dass man sich zwar aufgrund der beschriebenen Probleme "anderen Dingen" zugewandt habe, aber eben nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich die Situation ändert.

Zwingend notwendig, um Icewind Dale 2 noch einmal zu erleben, wäre eine Enhanced Edition aber ohnehin nicht. Interessierte können die sogenannte Complete Edition des Spiels bei GOG kaufen (GG-Partnerlink).