Xbox Live: Neue "Deals with Gold"-Angebote und Spotlight-Sale

XOne

Xbox One ab 280,00 € bei Amazon.de kaufen.

Auf dem Xbox-Marktplatz sind seit kurzem neue Spiele im Angebot. So können im Rahmen der sogenannten Spotlight-Angebote von allen Xbox-Nutzer 50 Prozent Rabatt bei Mass Effect - Andromeda in Anspruch genommen werden, was zu einem Kaufpreis von 34,99 Euro führt. Darüber hinaus gibt es auch neue "Deals with Gold", also Rabatte, die sich exklusiv an Inhaber einer Goldmitgliedschaft richten. Im Angebot sind unter anderem Mittelerde - Mordors Schatten in der "Game of the Year-Edition" mitsamt aller DLC-Erweiterungen für 6 Euro (minus 80 Prozent). Für Yooka-Laylee zahlen Goldmitglieder aktuell wiederum 31,99 Euro statt 39,99 Euro (minus 20 Prozent).

Zu den Deals with Gold beziehungsweise Spotlight-Angeboten zählen auch Titel wie Dex, die erste Staffel von Telltales Game of Thrones, Not A Hero - Super Snazzy Edition oder The Bug Butcher. Die vollständige Liste mit allen Angeboten findet ihr im Blog "Major Nelson". Die Preisnachlässe sind alle bis einschließlich 18. Juli gültig.