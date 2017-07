SWTOR: Update 5.3 - "Schwestern des Blutbads" ab heute spielbar

PC

Ab heute ist das neue Update für Star Wars - The Old Republic (GG-Test: 8.5) spielbar. Es heißt Schwestern des Blutbads und hebt das Spiel auf die Version 5.3. Dieses implementiert eine neue Operation für 8 bis 16 Spieler, bei der ihr die Zwillingsschwestern-Droiden Aivela und Esne bekämpfen müsst. Ebenso könnt ihr eine neue Festung auf der Wasserwelt von Manaan erwerben und diese entsprechend dekorieren. Außerdem wird es erstmals möglich sein die Outfits eurer Begleiter, Lana Beniko und Koth Vortena, anzupassen und zu verändern.

Wie in der Roadmap für 2017 schon angekündigt, wird es auch erste Änderungen im Mehrspielerbereich geben. Dazu werden die Klassen wie Sith-Inquisitor, Schmuggler und Kopfgeldjäger entsprechend angepasst. Genauere Infos könnt ihr den Patch-Notes entnehmen. Im nächsten Update, welches bereits für August angekündigt ist, wird die Geschichte um den Fremdling fortgeführt werden, welcher in der Erweiterung Knights of the Fallen Empire eingeführt wurde.