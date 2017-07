Star Wars - Battlefront 2: Termin und Details für Open Beta

PC XOne PS4

DICE und Electronic Arts haben den Termin und die Details zur anstehenden Multiplayer-Open-Beta zu Star Wars - Battlefront 2 bekanntgegeben. Demnach werden die Vorbesteller bereits ab dem 4. Oktober loslegen können, während der Rest der Spieler zwei Tage später, am 6. Oktober die Server betreten kann. Die öffentliche Testphase wird bis zum 9. Oktober andauern.

Während der Beta werden die Teilnehmer eine 40-Spieler-Schlacht zwischen Separatisten-Droiden und republikanischen Klonen in den Straßen von Theed auf Naboo, sowie eine noch nicht näher vorgestellte Weltraumschlacht ausprobieren können, die zeitlich in der Epoche der ursprünglichen Film-Trilogie stattfindet. Weitere Details wollen die Entwickler im kommenden Monat auf der gamescom verraten. Diese findet vom 22. bis 26. August in Köln statt.