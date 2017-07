Dragonball Xenoverse 2: Termin für Switch-Version steht fest

PC Switch XOne PS4

Publisher Bandai Namco hatte bereits vor einiger Zeit bekanntgegeben, dass es von Dragonball Xenoverse 2 in diesem Jahr eine Umsetzung für Nintendo Switch geben wird. Seit heute steht mit dem 22. September auch ein konkreter Termin fest. Für die Switch-Fassung versprechen die Entwickler einige exklusive Features wie Bewegungssteuerung in den Kämpfen sowie einen lokalen Mehrspieler-Modus für bis zu sechs Teilnehmer. Zudem werden sich zwei Spieler mit jeweils einem Joy-Con in der Hand gegenseitig verprügeln können – wir meinen natürlich im Spiel. Dragonball Xenoverse 2 ist für PC, PS4 und Xbox One bereits seit Oktober 2016 verfügbar.