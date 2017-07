WWE 2K18: Wrestling-Simulation auch für Switch, Termin und Infos

Switch XOne PS4

Nachdem bei der offiziellen Enthüllung der Nintendo Switch auch Material aus einem Spiel der 2K-Sportsreihe zu sehen war (konkret NBA 2K), wollte der Publishers noch keine Umsetzung für Switch bestätigen. Später stellte Take 2 Interactive klar, dass der Support für die Konsole von der Nutzerbasis abhinge. Heute hat Take 2 mit WWE 2K18 den neuesten Teil der Wrestling-Simulation für Oktober angekündigt und gleichzeitig bekannt gegeben, dass sich auch eine Switch-Version in Arbeit befindet. Die soll parallel mit den Versionen für Xbox One und PlayStation 4 ab dem 17.10. im Handel stehen – die PC-Version wurde offenkundig gestrichen.

Ferner stellte Take 2 einige der Kernfeatures vor, die Serienfans und Interessierte vom Kauf von WWE 2K18 überzeugen sollen. Hervorgehoben wird etwa der Charaktereditor "Mein Spieler", bei dem Fortschrittssystem sowie neue Kampftechniken die Tiefe vergrößern sollen. Verbesserungen verspricht man auch bei den sonstigen Editoren, mit denen sich Arena, Videomitschnitte der Kämpfe und ähnliches umfangreicher und leichter anpassen lassen sollen. Der Karrieremodus wiederum soll ebenfalls mit einigen neuen Facetten wie einem Backstage-Bereich erweitert werden.

Darüber hinaus verspricht Take 2 eine neue beziehungsweise verbesserte Grafik-Engine und hebt das Kommentatoren-Trio aus Michael Cole, Byron Saxton und Corey Graves hervor. Ein besonderes neues Feature ist der Spielmodus "Road to Glory", in dem Spieler mit ihrem selbsterstellten Charakter gegen andere antreten können. Das Besondere am Modus ist, dass sich die Spieler für WWE-Pay-per-View-Events qualifizieren können.