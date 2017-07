Wild West Online: Gameplayvideo zum Western-MMO, Closed-Alpha, Termin

PC

Entwickler 612 Games hatte im Mai einen ersten Screenshot seines Western-MMOs Wild West Online veröffentlicht und bewusst auf die "Verwechslung" mit Rockstar Games Red Dead Redemption 2 gebaut (wir berichteten). Die eigentlich für Ende Mai vorgesehene Kickstarter-Kampagne des PC-exklusiven Spiels konnte in Folge dessen abgeblasen werden, denn wie das Studio später bekannt gab, konnte schließlich doch ein Investor gefunden werden.

Nun hat das Studio ein erstes Gameplay-Video von Wild West Online veröffentlicht. Der zeigt sowohl diverse Szenen in einer Western-Stadt oder in der freien Wildbahn an einem See einiges von der Spielwelt. Auch das Bereisen der Welt zu Fuß oder auf dem Rücken eines Pferdes ist zu sehen, genauso wie ein erstes Feuergefecht.

Die Entwickler bieten auf der Website zum Spiel die Möglichkeit, sich für den Alpha-Test vormerken zu lassen. Konkret soll dieser noch im Sommer starten. Die Entwickler versprechen den Alpha-Teilnehmern, die sich bis zum 20. Juli anmelden, einen Rabatt auf die finale Version des Spiels sowie einige Ingame-Boni wie ein besonderes Charakteroutfit oder einen Pferdesattel. Im Herbst soll es mit einem Closed-Beta-Test weitergehen, der finale Release ist gar für Dezember dieses Jahres vorgesehen.