Amazon Prime Day lockt bis Mitternacht mit exklusiven Angeboten [16:30]

Wie schon im vergangenen Jahr veranstaltet Amazon auch in diesem Jahr wieder den Prime Day mit hunderten von Angeboten. Der Name deutet es allerdings schon an: Profitieren könnt ihr von den vergünstigten Preisen nur dann, wenn ihr Prime-Kunde seid. Dann allerdings buhlen zahlreiche Angebote aus allen möglichen Kategorien um die Gunst eurer Geldbörse.

Obwohl der Prime Day offiziell erst am 11. Juli und damit morgen stattfindet, gehen die ersten Angebote bereits heute ab 18 Uhr online. Wie auch bei anderen Aktionen wie dem Cyber Monday möchten wir euch auch dieses Mal wieder eine Auswahl an interessanten Produkten mit ihren vergünstigten Preisen vorstellen. Konzentrieren möchten wir uns dabei natürlich vor allem auf Angebote aus den Bereichen Spiele und Technik. Gleich um 18 Uhr etwa wird das VR-Headset PlayStation VR vergünstigt angeboten, bis zum Ende morgen Abend folgt dann diverses weiteres Zubehör wie Tastaturen und Headsets sowie auch Spiele.

Da wir über das Amazon Affiliate Programm via "Werbekostenerstattung" mitverdienen, wenn ihr von uns aus auf Amazon.de etwas bestellt (oder auch nur durch unseren Partnerlink auf die Amazon-Seite geht und dann später etwas kauft), würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr direkt über unsere Links auf die Produktseiten wechselt.

Zusätzlich zu den unten aufgeführten Deals gibt es natürlich zahlreiche weitere Angeboten. Aus technischen Gründen können wir euch diese leider nicht vorausgewählt auflisten, aber stöbert als Amazon-Prime-Mitglieder einfach selbst (GG-Partnerlink). Dort habt ihr übrigens auch die Möglichkeit, eine kostenlose Testmitgliedschaft für Amazon Prime abzuschließen, womit ihr ebenfalls Zugriff auf die reduzierten Preise erhaltet.

Die Angebotsliste wird regelmäßig aktualisiert und erweitert. Wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn unsere User den Kommentarbereich dazu nutzen, andere Leser auf weitere, hier nicht gelistete interessante Angebote hinzuweisen.