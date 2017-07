Battlefield 1: DLC-Karten während Premium Trials kostenlos anspielen

PC XOne PS4

Um die DLC-Karten von Battlefield 1 spielen zu können, muss in der Regel der zugehörige Premium Pass erworben oder das Premium-Freunde-Programm genutzt werden. Es wird aber bald die Möglichkeit geben, die neuen Schlachtfelder temporär ganz ohne Bedingungen auszuprobieren.

In den kommenden Monaten wird es drei zeitlich begrenzte Premium-Trial-Events geben, während deren Laufzeit auch die Erweiterungs-Karten für alle Battlefield-1-Spieler verfügbar sind. Der einleitende Aktionszeitraum startet im Juli mit dem Erscheinen von Prise de Tahure, einer weiteren Nacht-Karte aus dem ersten DLC They Shall Not Pass. Die darauf folgende Probeaktion soll noch vor dem Start der Gamescom in Köln am 22.8.2017 beginnen. Das abschließende Probe-Event findet im September statt. Im selben Monat fällt der Startschuss für die zweite Erweiterung In The Name of The Tsar, in der die russische Armee im Fokus steht.

Kunden von EA Access und Origin Access erhalten zudem bald Zugriff auf das Hauptsiel in der Vault (siehe: Battlefield 1 und Titanfall 2 bald im EA-Access- und EA-Origin-Abo). Die oben genannte Premium-Freunde-Aktion wird des Weiteren bald auslaufen. Dank der können Spieler auch auf den Erweiterungskarten spielen, solange sie Teil der Party eines Premium-Pass-Besitzers sind. Mit Beginn der Gamescom wird dies nicht mehr möglich sein.