GG-Blitzaktion: Gewinnt 3x Blitzkrieg 3 Complete [beendet]

PC MacOS

Gewonnen haben unsere User Oranje, Nivek242 und Herachte, eure Keys treffen in Kürze per PN ein. Herzlichen Glückwunsch!

Erst seit wenigen Tagen steht die finale Version von Nivals Echtzeit-Strategiespiel Blitzkrieg 3 zum Kauf bereit. In unserer heutigen Blitzaktion haben gleich drei von euch die Möglichkeit, jeweils einen Code für die sogenannte Complete Edition zu ergattern. Was ihr dafür tun müsst? Hinterlasst einfach bis zum Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 16. Juli 2017 um 23:59 Uhr einen Kommentar unter dieser News, in dem ihr uns wissen lasst, dass ihr gewinnen möchtet.

Im Lostopf, aus dem wir die drei Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen, landet ihr jedoch nur, wenn ihr euren Kommentar als registrierter User verfasst. Sollte ihr noch nicht bei uns angemeldet sein, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten nachholen und im direkten Anschluss zu identischen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen.

Die Auflösung der Blitzaktion und der Versand der Codes an die Gewinner erfolg diesmal ausnahmsweise erst im Laufe des kommenden Dienstags.