Rocket League: Interessante Nutzerstatistiken zum 2. Jahrestag

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Rocket League ab 16,95 € bei Amazon.de kaufen.

Vor ziemlich genau zwei Jahren fiel der Startschuss für das Fun-Sportspiel Rocket League (User-Artikel) auf PC und PlayStation 4. Im Zentrum des Spiels stehen Fußballplatz-artige Arenen, in denen ihr einen riesigen Ball ins gegnerische Tor befördern müsst – mit Autos wohlgemerkt und nicht etwa mit dem Fuß.

Anlässlich des zweijährigen Jubiläums hat Entwickler Psyonix nun eine umfangreiche Statistik veröffentlicht, die einige interessante Details zeigt. So wurde das Spiel laut den Machern von rund 33 Millionen verschiedenen Spielern bereits gespielt. Mehr als 1,5 Milliarden Matches haben stattgefunden. Annährend sieben Milliarden Tore wurde dabei erzielt. Bezogen auf die letzten 12 Monate sollen im Tagesdurchschnitt 1,6 Millionen Spieler in Rocket League aktiv gewesen sein. 3,3 Millionen waren es durchschnittliche pro Woche, 6,1 Millionen durchschnittlich pro Monat.

Am häufigsten gespielt werden mit rund 50 Prozent die 2-versus-2-Matches. Der Anteil der 3-versus-3-Partien liegt bei 32 Prozent, 1-versus-1-Matches finden nur in 16 Prozent der Fälle statt, 4-versus-4-Matches werden mit 2 Prozent nur von den wenigsten gespielt. Auch zu den Nutzerzahlen nach Plattformen gab Psyonix Zahlen bekannt. So entfallen von den 33 Millionen Spielern 41 Prozent auf die PS4, 32 Prozent auf die etwas später veröffentlichte Xbox-One-Version. Nur knapp weniger (27 Prozent) spielen den Titel auf PC. Letztere können übrigens gemeinsame Partien mit Spielern jeweils einer der beiden Konsolen spielen.

Noch in diesem Winter erscheint Rocket League auch für Nintendo Switch. Das Spiel selbst wurde seit dem Release mit unzähigen kostenlose sowie einigen kostenpflichtigen DLC-Erweiterungen wie etwa Fahrzeug-Paketen versehen.