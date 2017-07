GG-Premium-Magazin 7/2017

Premium- und Premium-Plus-User von GamersGlobal können sich ab sofort das Premium-Magazin 7/2017 herunterladen. Nutzen könnt ihr dafür entweder diesen Direktlink oder den Link „Premium“, der sich in der Navigation links neben eurem Profilbild befindet und durch den ihr unter anderem zur Übersicht über alle bisher erschienenen Magazine geführt werdet.

Wie üblich enthält das diesmal 155 Seiten umfassende Magazin das Editorial des GamersGlobal-Chefredakteurs Jörg Langer sowie die doppelseitig abgebildeten „Fotos des Monats“ mit jeweils kurzer Beschreibung und das „WortSpiel“.

Nachlesen könnt ihr im PDF alle Artikel, die wir im Vormonat veröffentlicht haben, wie zum Beispiel die Tests zu Dirt 4, The Elder Scrolls Online: Morrowind, Tekken 7, Crash Bandicoot N Sane Trilogy oder auch Stellaris Utopia und Star Trek - Bridge Crew. Außerdem erwarten euch 17 (E3-)Previews, darunter unter anderem jene zu Spider-Man, Wolfenstein 2 - The New Colossus, Battletech, Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs und Far Cry 5. Den Abschluss der Artikel bilden die Kolumnen „Schwaches Spiel, aber geil!“ von Benjamin Braun und „Der Dual-Shock“ von Harald Fränkel.

Informationen zum GG-Probeabo für 0,99 Euro findet ihr auf dieser Seite. Das GamersGlobal-Magazin ist nur einer von mehreren Premium-Vorteilen, die weiteren: