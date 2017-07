Nach dem Grillfest ist vor der Tokyo Game Show, weswegen Christoph und Jörg in der neuesten Ausgabe des Montagmorgen-Podcast vor allem auf unser User-Sommerfest am vergangenen Samstag und die am selben Tag gestartete Crowdfunding-Aktion zu Jörg in Tokio 2017 eingehen. Was es sonst noch auf eure Ohren gibt, erfahrt ihr im Folgenden:

00:28 Christoph und Jörg wünschen einen guten Morgen

00:40 Rückblick auf unser rundum gelungenes Grillfest

01:40 Es mangelte an nichts, nur viel mehr Fleisch hätten die Besucher nicht essen dürfen

03:32 Genug erinnert, her mit einem Überblick zum heutigen Podcast

04:34 Gleich die nächste Vorschau: Diese Woche auf GG gibt es Tests zu Final Fantasy 12 - The Zodiac Age (zur Preview), Black The Fall und Blitzkrieg 3 in der Komplettedition, Jörgs Spielemonat, ein Preview-Video (eventuell als Viertelstunde) zu Xcom 2: War of the Chosen sowie eine neue Kolumne von Harald Fränkel

07:18 Und dann gibt es ja auch noch das The Surge -Let's-Play

11:39 Christoph bereut, dass er Bulletstorm so lange missachtet hatte

12:41 Da ihm der Spielename nicht einfällt, erzählt Jörg halt von seinem letzten Bier

14:04 Wir liefern den Namen zu Jörgs Ausführungen nach: Panthera Frontier

15:46 iOS 11, Slitherine und das bevorstehende 64-Bit-Debakel

19:25 Super Bomberman R jetzt ohne Input-Lag

20:30 Das Thema der Woche: Das Tokio-Crowdfunding 2017 ist gestartet. Jörg rührt ein wenig die Werbetrommel und erklärt ausführlich, warum sich auch in diesem Jahr wieder eine Spende lohnt. Mit Twitch-Livestreams und Berichten zur Reiseplanung dürft ihr euch etwa auf Neuerungen freuen. Natürlich hat Jörg auch hier schon einige Anekdoten vergangener Japan-Besuche auf Lager.

36:29 LRod möchte wissen, ob Jörg aktuell etwas auf der Switch spielt und wie es um seinen Fortschritt in The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5) steht

38:36 Jörg spricht Skyrim an, und die beiden schweifen ein wenig ab

40:41 Nuwanda fragt, wie die aktuelle finanzielle Lage von GamersGlobal aussieht

46:10 PraetorCreech hat Christoph auf Fotos des Live-Auftritts von Stay Forever in München entdeckt und erkundigt sich nun, wie es ihm gefallen hat

hat Christoph auf Fotos des Live-Auftritts von Stay Forever in München entdeckt und erkundigt sich nun, wie es ihm gefallen hat 50:16 Huch, schon so spät? Wir kommen zur Blitzverabschiedung.

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, jetzt auch via YouTube.