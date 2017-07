Fable Fortune: Early-Access-Phase um zwei Wochen verschoben

PC XOne

Eigentlich sollte das Sammelkartenspiel Fable Fortune bereits am morgigen Dienstag, den 11. Juli 2017, auf dem PC und der Xbox One in die Early-Access- / Preview-Phase starten. Doch nun wurde der Titel kurzfristig um zwei Wochen nach hinten verschoben und wird somit erst ab dem 25. Juli 2017 auf den beiden Plattformen für die Früheinsteiger spielbar sein.

Wie Luke Borrett, der Producer hinter dem Spiel bei Mediatonic, auf dem offiziellen Blog des Studios verriet, war ein Administrationsfehler bei der Xbox-One-Version der Grund für die Verschiebung. Da das Team aufgrund der Crossplay-Funktion des Spiels auf eine simultane Veröffentlichung abzielt, wurde auch die PC-Fassung mit verschoben. Nebenbei läuft die Beta von Fable Fortune weiter. In den nächsten Wochen sollen weitere Keys verteilt werden.