Fortnite: Cinematic-Trailer stimmt auf den Early-Access-Launch ein

PC XOne MacOS

Fortnite ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

In rund zwei Wochen wird Epic Games' Online-Koop-Survival-Spiel Fortnite auf dem PC, Mac und der Xbox One in die Early-Access-Phase starten. Anlässlich des nahenden Launchs haben die Entwickler nun einen actionreichen Cinematic-Trailer veröffentlicht, der euch auf den Release einstimmt und gleichzeitig das Survival-Building-Prinzip des Spiels erläutert.

In Fortnite nutzt ihr die Sicherheit des Tages, um euch mit nötigen Materialien für den Bau von Waffen, Gegenständen, Fallen und Festungen einzudecken, denn nach Einbruch der Dunkelheit bekommt ihr es mit Horden ausgehungerter Untoter und anderen mutierten Kreaturen zu tun. Das Spiel bietet eine Open-World-Map, die ihr mit drei anderen Spielern im Koop-Multiplayer gemeinsam erkunden könnt. Ihr könnt Missionen erledigen, Ressourcen sammeln, überlebende Retten und die von Zombies überrannte Welt zurückerobern.

Das Spiel könnt ihr als Entdecker, Konstrukteur, Soldat oder Ninja bestreiten. Die vier Klassen warten mit unterschiedlichen Stärken und Fähigkeiten auf und können mit den Erfahrungspunkten, die ihr für das Absolvieren von Missionen und Herausforderungen bekommt, weiter ausgebaut werden. Auch Waffen und Gegenstände können im Level aufsteigen. Die Early-Access-Phase wird am 27. Juli auf den oben genannten Plattformen beginnen. Bereits Anfang vergangenen Monats stellte Epic die verschiedenen Gründerpakete vor, die euch jeweils bestimmte Vorteile und Boni im Spiel gewähren.