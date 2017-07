Mittelerde - Schatten des Krieges: Warner Bros. stellt den Cast vor

PC XOne PS4

Der Publisher Warner Bros. gab den Cast für das kommende Action-Adventure Mittelerde - Schatten des Krieges (Preview) bekannt. Dieser setzt sich aus bereits bekannten Stimmen aus Mittelerde - Mordors Schatten (Testnote: 8.0), sowie einigen Neuzugängen zusammen.

So kehren der Synchronsprecher Troy Baker (Joel aus The Last of Us - Testnote: 9.0) wieder als Talion und der Schauspieler Alastair Duncan (Westworld) als Celebrimbor zurück. Laura Bailey (Nadine Ross aus Uncharted 4 - A Thief's End - Testnote: 9.5) wird in Schatten des Krieges als Elite-Assassine und „Galadriels Klinge“ Eltariel (E3-Vorstellung weiter unten) zu hören sein.

Darüber hinaus wurden Kumail Nanjiani (Silicon Valley) and Pollyanna McIntosh (The Walking Dead) verpflichtet. Welchen Charakteren die beiden Darsteller ihre Stimmen leihen, wird wohl erst im Rahmen der anstehenden San Diego Comic-Con verraten. Dort wird es ein Panel mit den Synchronsprechern geben, wobei Monolith Productions' Creative Director Michel de Plater auch bisher noch nie gezeigte Szenen aus dem Spiel präsentieren wird. Das rund einstündige Panel findet am Freitag, den 21. Juli 2017, um 23:00 Uhr (deutscher Zeit) statt.