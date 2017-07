Nintendo Switch bekommt eine Tastatur mit Joy-Cons-Anbindung

Switch

Nintendos Hybrid-Konsole Switch wird in naher Zukunft mit einer physischen Tastatur bedacht. Diese kommt allerdings nicht von Nintendo selbst, sondern wird vom japanischen Dritthersteller Cyber Gadget produziert. Das besondere an der Tastatur: ihr könnt eure beiden Joy-Cons links und rechts anbringen und mit dem Eingabegerät verbinden, um während eines Spiels mit anderen Mitspielern chatten zu können, ohne die Joy-Cons ablegen zu müssen.

Das Anbringen der beiden Kontrolleinheiten funktioniert ähnlich, wie bei der offiziellen Joy-Con-Halterung. Die Tastatur ist mit 250 Gramm ein echtes Leichtgewicht und soll auch für längere Spielsessions in den kommenden Onlinespielen, wie beispielsweise Dragon Quest 10, geeignet sein. Das Keyboard wird via USB-Port an die Dockstation angeschlossen (die Kabellänge beträgt 1,5 Meter), allerdings werden eure Joy-Cons nicht beim Spielen aufgeladen.

Neben der Switch könnt ihr das Peripheriegerät auch via USB auch an den PC und die PS4 anschließen. Die Veröffentlichung erfolgt am 10. September dieses Jahres. Der Preis liegt bei rund 30 US-Dollar. Ob die Tastatur auch hierzulande erhältlich sein wird, ist noch nicht bekannt.