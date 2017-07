Retrokompott 43: Atari Lynx Teil 1

Die 43. Folge des Retrokompotts befasst sich mit der etwas exotischeren Handheld-Konsole Atari Lynx. Trotz der relativ kurzen Zeit die das Gerät am Markt war, sorgt es für ausreichend Gesprächsstoff. Das Thema ist daher auch Schwerpunkt des Podcasts. Oliver Lindau, seines Zeichens Grafiker aber auch Redakteur für das Return Magazin, hat sich eingehend mit der Lynx beschäftigt. Seine Erkenntnisse gibt er im Gespräch mit Patrick Becher, Robin Lösch und Selmar preis. Zur Sprache kommen unter anderem die Probleme bei der Markteinführung, technische Details und Spiele wie das Lynx-exklusive Dracula - The Undead.

Das Hauptinterview wird in dieser Ausgabe mit Markus Schwerdtel, derzeit in der Chefredaktion der Gamestar tätig, geführt. In dem Gespräch skizziert Schwerdtel auch Szenen aus seinem dreistündigen Einstellungsgespräch zum Trainee bei der Gamestar mit Martin Deppe und Jörg Langer. Dazu gesellt sich ein anderthalbstündiges Review zu Ian Bells und David Brabens Klassiker Elite.

Die nächste Folge des Podcasts mit der abschließenden Behandlung des Lynx Themas wird voraussichtlich am 21.7.2017 um 22:00 Uhr live aufgezeichnet.