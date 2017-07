Microsoft: Weitere X360-Halo-Titel für die XOne + 4K-Update für Halo 5

XOne

Microsoft hat im Rahmen der Halo Summer Celebration weitere Halo-Titel aus der letzten Konsolengeneration für sein Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm angekündigt. Bisher sind lediglich Halo Wars, Halo Reach (Testnote: 9.0) und Halo - Spartan Assault auf der Xbox One spielbar, doch demnächst sollen auch Halo 3, Halo 3: ODST (Testnote: 8.0), Halo 4 (Testnote: 8.5) und Halo - Combat Evolved Anniversary dazukommen. Microsoft verspricht die komplette Multiplayer-Unterstützung und LAN-Play zwischen Xbox One und Xbox 360 für alle oben genannten Titel. Ein Datum wurde zwar nicht genannt, es soll aber „schon bald“ soweit sein.

Darüber hinaus gaben die Redmonder bekannt, dass Halo 5 - Guardians (Testnote: 8.5) zum Release der Xbox One X ein 4K-Update erhalten wird. Auf der im Zuge der E3 präsentierten Liste der Spiele, die von der Power der neuen Konsole profitieren werden, war lediglich Halo Wars 2 (Testnote 8.0) zu finden. Fans fragten sich also zurecht, ob Halo 5 die Vorzüge des neuen Systems nutzen wird. Die Xbox One X wird am 7. November auf den Markt kommen.