Xbox Game Store: Microsoft plant offenbar eine Geschenkfunktion

XOne

Während PC-Spieler bei Steam bereits seit Jahren Spiele als „Geschenk“ erwerben und an andere Nutzer versenden können, ist diese Funktion für die Nutzer des Xbox Game Stores und der Playstation Stores bisher nicht verfügbar. Doch wie Mike Ybarra, Microsofts Corporate Vice President für Xbox- und Windows-Gaming-Plattform, vor Kurzem auf Anfrage via Twitter bestätigte, wird der Online-Shop definitiv in naher Zukunft um dieses Feature ergänzt.

Auf das Thema angesprochen und gefragt, wie weit denn der Hersteller von der Implementierung einer solchen Funktion entfernt sei, antwortete Ybarra: „nicht weit“. Auf Microsofts Website Xbox-User-Voice haben bereits rund 4.800 Nutzer ihre Stimme für das Feature abgegeben. Wann genau die Umsetzung erfolgen wird, ließ Ybarra vorerst offen. Möglicherweise werden wir im Zuge der gamescom in Köln eine Ankündigung dazu sehen.