Thief of Thieves: Weitere Comic-Serie von Robert Kirkman als Spiel angekündigt

PC

Jeder von euch kennt ein Werk von Robert Kirkman, denn an The Walking Dead kommt man heutzutage kaum vorbei. Sei es als Comic, TV-Serie oder Adventure der Firma Telltale, fast überall stolpert man über die Zombies aus Kirkmans amerikanischer Post-Apokalypse. Jetzt hat Skybound, Kirkmans eigene Firma für den Vertrieb seiner Produkte, angekündigt, dass eine weitere Comicbuch-Reihe des Autoren als Videospiel umgesetzt wird: Thief of Thieves soll als Schleich-Action-Titel in Episodenform ab nächstem Jahr eure Spiele-Bibliotheken infiltrieren.

Laut Rival Games, den finnischen Entwicklern, wird Thief of Thieves "ein durch Charaktere vorangebrachtes Spiel um Raubüberfälle und die Leute, welche sie ausführen" werden. Dabei möchten die Entwickler euch eine "starke, verzweigende Erzählung" bieten, was in diesem Fall bedeutet, dass ihr in dem Spiel als Celia schleichend und schlösserknackend die unterschiedlichsten Orte besucht und ausraubt. In den Comics ist Celia der Lehrling des Protagonisten Conrad "Redmond" Paulson. In Thief of Thieves sollt ihr ihren Weg zu einem erfolgreich ausgebildeten Profi ihrer Zunft begleiten. Wie sich die Entwickler das Gameplay vorstellen und das Spiel letztendlich aussehen soll, könnt ihr in dem Ankündigungs-Trailer direkt am Ende dieser News sehen.

Geplant ist die erste Season, bestehend aus vier Episoden, von Thief of Thieves ab Ende März 2018 für den PC auf Steam zu veröffentlichen.