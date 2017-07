Wargaming Summer Sale für World of Tanks, Warships & Warplanes

PC

Wer im Sommer nicht in den Urlaub fährt, kann bei allerlei Spielen Schnäppchen machen, so auch bei allen Wargaming Titeln. Von heute an bis zum 16.7. gibt es bei World of Tanks (& Blitz), World of Warships und World of Warships täglich neue Angebote.

Für die Panzerfahrer unter euch gibt es in World of Tanks täglich einen anderen Stufe 8 Panzer mit 30 Prozent Rabatt, heute geht es los mit dem britischen Medium-Panzer FV4202. Ihr könnt den Panzer mit einem Garagenstellplatz und zehn Aufträgen für fünffache Erfahrung für 19,45 Euro erstehen oder im Paket mit 30 Tagen Premium, 30 Aufträgen und 10 Rekrutenreserven für 28,75 Euro.

Außerdem gibt es einen Auftragsmarathon, bei dem ihr nach Abschluss aller Missionen bis zum 25.7. den sowjetischen Medium-Panzer T34-85M erhaltet. Dafür müsst ihr täglich eine Aufgabe erfüllen, die Startmission erfordert lediglich fünf gespielte Gefechte auf Stufe vier oder höher. Für jede erfüllte Aufgabe gibt es einen Token, für 13 Tokens gibt es am Ende den Panzer. Alternativ könnt ihr euch die Tokens und damit den Panzer direkt kaufen. Fünf Tokens kosten dabei 5,99 Euro.

In der Mobile-Variante World of Tanks Blitz läuft eine Schatzsuche, bei der ihr für das Erfüllen von Aufgaben Kisten sammeln könnt, die euch täglich wechselnd die Chance auf Premium-Zeit oder Premium-Panzer geben. Alternativ erhaltet ihr Gold, Credits oder Booster.

Auf hoher See in World of Warships gibt es ebenfalls täglich ein neues Premium-Schiff im Angebot, wobei Schiffe bis Stufe Sieben um 50 Prozent und auf Stufe Acht um 30 Prozent reduziert werden. Den Anfang macht der amerikanische Flugzeugträger Saipan auf Tier Sieben in zwei Varianten. Das Schiff mit Liegeplatz und Zehn Aufträgen für dreifache Erfahrung für 17,90 Euro oder für 25,90 Euro mit 30 Tagen Premium-Spielzeit, 30 Aufträgen und je 100 Flaggen für mehr Erfahrung und Credits pro Gefecht.

Zusätzlich gibt es eine Auftragsreihe um ein Premium-Schiff zu erspielen. Um den amerikanischen Zerstörer USS Sims (Tier 2) zu bekommen müsst ihr bis zum 17.7. in drei Stufen insgesamt 40.000 Basis-Erfahrung sammeln. Für jede erfüllte Stufe gibt es weitere Belohnungen in Form von Flaggen, Verbrauchsmaterialien und Tarnungen.

Und schließlich bleibt noch World of Warplanes, bei dem die Angebote demselben Schema folgen. Täglich wird ein anderes Premium-Flugzeug um 30 Prozent reduziert angeboten, heute ist das die Mitsubishi J8M Shusui, ein Stufe Sieben Jagdflugzeug. Auch hier wieder in zwei Paketen, entweder das Flugzeug alleine für 30,99 Euro oder im Paket mit 30 Tagen Premium und 150 Verbrauchsmaterialien (je 50 Feuerlöscher, Erste Hilfe Koffer und Antriebsstarter) für 44,99 Euro.

Auch hier könnt ihr mit täglichen Aufgaben weitere Belohnungen abstauben, durch den ersten Tagessieg etwa je ein Verbrauchsmaterial und für sieben erfüllte Aufgaben einmalig einen zusätzlichen Hangarstellplatz. Die Aufgaben laufen bis zum 18. Juli.