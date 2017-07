The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Erste Details zum zweiten DLC

Switch WiiU

Vor kurzem erschien mit Die Meisterprüfungen das erste DLC-Paket zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test, Note: 9.5). Das Add-on brachte dem Hauptspiel einen neuen Schwierigkeitsgrad, einen Marathon an Herausforderungen, sowie weitere Features und Inhalte. Vom zweiten Paket, Die Ballade der Recken, war bisher lediglich bekannt, dass es eine Story-Erweiterung beinhalten wird, die auch einen neuen Dungeon mit sich bringt.

Im Zuge der Japanexpo in Paris verriet der Produzent der Zelda-Serie, Eiji Aonuma, erste handfeste Details zur zweiten Erweiterung. Der DLC macht keine Experimente im Bezug auf die spielbare Figur. Ihr werdet wieder in die Rolle von Link schlüpfen, sollt aber auch mehr über Zelda lernen. Zudem führte Aonuma ein kurzes Video zum aktuellen Entwicklungsstand vor, das zwei kurze Kamerafahrten zeigt. In einer davon ist Zelda bei einer Audienz bei der Königin der Gerudos zu sehen, auf die auch Link im Hauptspiel treffen kann. Das legt den Schluss nahe, dass das Add-on an das Ende des Hauptspiels anschließt und nicht in der Zeit angesiedelt ist, bevor Link in den 100-jährigen Schlaf versetzt wird, aus dem er zu Beginn des Spiels erwacht.

Als kleiner Zusatz wurde ein Bild veröffentlicht, dass Link mit einem Hummer-Hemd zeigt. Dieses ursprünglich aus The Legend of Zelda - The Wind Waker stammende Kleidungsstück wird mit der zweiten Erweiterung seinen Weg in Breath of the Wild finden.