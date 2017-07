PlayStation Now: Sony verspricht Deutschland-Start des Dienstes bis Ende 2017

PS4

PS4 ab 244,90 € bei Amazon.de kaufen.

Sonys Cloud-Gaming-Service PlayStation Now ist mittlerweile schon seit geraumer Zeit verfügbar – in Nordamerika fiel der Startschuss auf der PlayStation 4 bereits im Januar 2015, auch PS4-Nutzer im Vereinigten Königreich dürfen den kostenpflichtigen Dienst nutzen, um diverse PS3- und mittlerweile auch einige PS4-Spiele via Stream zu spielen. In Deutschland steht PlayStation Now jedoch immer noch nicht zur Verfügung. Nachdem es zuletzt nichts mehr bezüglich der Planungen für den Deutschland-Start gab, meldete sich Sony heute diesbezüglich zu Wort.

Einen konkreten Termin gibt es zwar weiterhin nicht, aber der Hersteller verspricht, dass es noch in diesem Jahr losgehen soll. Genauso wie in den anderen Territorien auch, wird es zuvor noch Beta-Tests von PlayStation Now geben. Interessierte können sich dafür auch dieser Website anmelden. PlayStation Now ist indes nicht auf Sony-Konsolen beschränkt. Der Dienst kann auch auf PC, Tablets, Smartphones und mittels mancher Smart-TVs verwendet werden. Die zugrundeliegende Technik stammt vom Streaming-Dienst Gaikai, dem aktuell der Branchenveteran David Perry als Geschäftsführer vorsteht.