A Plague Tale - Innocence: "Switch-Hardware zu schwach fürs Spiel"

PC XOne PS4

Das Action-Adventure A Plague Tale - Innocence soll Spieler irgendwann im kommenden Jahr ins von der Pest heimgesuchte Paris entführen. Allerdings nur auf PC, Xbox One und PlayStation 4 – eine Umsetzung für Nintendos Switch ist aktuell nicht vorgesehen. Der Chef des zuständigen Entwicklerstudios Asobo, David Dedeine, hat sich genauer dazu geäußert, weshalb die Hybridkonsole wenigstens zunächst außen vor bleibt.

Laut Dedeine sei die Hardware der Switch einfach nicht stark genug, um etwa die großen Rattenschwärme im Spiel flüssig darzustellen. Zwar hätte man eine technisch abgespeckte Fassung für die Switch machen können. Allerdings habe man sich in den Gesprächen mit Publisher Focus Home Interactive darauf geeinigt, eine mögliche Switch-Fassung nicht mit Priorität zu behandeln.

Ausgeschlossen, dass Asobo also womöglich doch noch umschwenkt und parallel eine Switch-Version in Angriff nimmt, ist es also nicht. Unabhängig von den Zielplattformen: Bei uns hinterließ The Plague Tale - Innocence einen sehr vielversprechenden Eindruck.