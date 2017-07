Hearthstone: Neue Erweiterung "Ritter des Frostthrons" angekündigt

PC iOS MacOS Android

Für Blizzards beliebtes Sammelkartenspiel Hearthstone ist eine neue, 135 Karten umfassende Erweiterung angekündigt worden. Das Set trägt den Namen "Ritter des Frostthrons" und steht mit vielen Untoten Dienern ganz im Zeichen des Lichkönigs. Mit den zusätzlichen Karten dieser Erweiterung halten auch wieder neue Mechaniken Einzug in das Kartenspiel. So heilen euch zum Beispiel die Diener mit der Fähigkeit "Lebensentzug" um denselben Wert, wie sie Schaden austeilen.

Außerdem wird es für jede Klasse Todesritter geben, die euren Helden beim Ausspielen der Todesritterkarte in einen eben solchen umwandeln und ihm so eine neue Fähigkeit verleihen. Bisher ist nur bekannt, wie sich die Karte auf die Klasse des Jägers auswirkt. Bei diesem ändert sich der zuverlässige Schuss (zwei Schaden am gegnerischen Helden für zwei Mana) zur Fähigkeit "Bestienbaukasten". Mit dieser neuen Heldenfähigkeit erhaltet ihr dann für diese zwei Mana ein sogenanntes Zombiest.

Zusätzlich zu den frischen Karten könnt ihr euch mit dieser Erweiterung auch an einem neuen Soloabenteuer versuchen. In diesem sollt ihr für erledigte Bosse, wie den Lichkönig selbst, Belohnungen absahnen. Wann ihr genau mit den neuen Karten und Abenteuern loslegen könnt, hat Blizzard noch nicht bekanntgegeben. Laut offizieller Aussage von Blizzard soll das Set im Laufe des Augusts auf die Server aufgespielt werden. Weitere Informationen zur Erweiterung findet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels.