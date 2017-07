The Tomorrow Children: PS4-exklusiver F2P-Titel wird im November eingestellt

PS4

Anfang September 2016 war das PS4-exklusive Free-to-play-Spiel The Tomorrow Children offiziell an den Start gegangen. Wie Sony und Entwickler Q-Games kürzlich bekannt gaben, werden die Server des Titels in der Nacht zum 1. November, also kaum mehr als ein Jahr nach dem Release, abgeschaltet. Bis dahin können Interessierte den Titel weiterhin spielen und sogar bis zum 31. August im Shop optionale Extras erwerben.