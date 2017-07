FIFA 18 wird wohl um 3. Liga erweitert

PC Switch 360 XOne PS3 PS4

Laut Informationen von Kicker.de soll mit FIFA 18 neben der 1. und 2. Fußball-Bundesliga auch die 3. Liga Einzug in die Sportreihe halten. Angeblich sollen die Rechte für die Integration der 3. Liga bereits länger im Besitz von EA liegen, erst dieses Jahr mache EA jedoch Gebrauch davon. Offiziell von EA bestätigt wurde die Verfügbarkeit der 3. Liga in FIFA 18 noch nicht.

In der FIFA-Reihe sind alle wichtigen europäischen Ligen wenigstens mit der ersten, meist auch mit der zweiten Liga enthalten. Eine europäische Liga reicht jedoch bis zur vierten Fußball-Liga herunter, nämlich England. Dort geht es also runter bis in die League Two genannte vierte Spielklasse.

FIFA 18 erscheint am 29. September 2017 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Auch dieses Jahr wird es, womöglich zum letzten Mal, Versionen für Xbox 360 und PS3 geben. Die basieren allerdings auf der alten Engine, weshalb ihnen unter anderem auch der Story-Modus The Journey fehlt.