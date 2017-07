GOG: tinyBuild-Sale und weitere Angebote

Auf GOG.com wurde ein Special-Sale gestartet, bei dem ihr ausgewählte, DRM-freie Titel aus dem Portfolio des US-Indie-Studios tinyBuild Games erwerben könnt. Bis zum 9. Juli um 23:00 Uhr (deutscher Zeit) wurden hier Party Hard, Punch Club, Lovely Planet, Clustertruck und The Final Station im Preis gesenkt. Darüber hinaus machen die Betreiber der GOG-Platform auf Rabatte für Mark of the Ninja und Shadwen aufmerksam. Nachfolgend die Preise im Überblick: