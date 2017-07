PC XOne iOS Linux MacOS Android andere

Erhältlich seit 23.06.2017 für 9,99 Euro

In einem Satz: Leichte Abendunterhaltung als stimmiges Gesamtpaket.

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Es muss nicht immer ein Strategie-Monolith aus dem Hause Paradox oder ein als Pixel-Kunst getarnter Großangriff auf unser Nervenkostüm sein. Besonders unter der Woche bedarf es manchmal schlichter digitaler Leichtkost, um trotz pathologischen Mangels an Zeit und Schlaf den gewohnten Videospieleskapismus frönen zu können. Anders ausgedrückt: Wir mögen Wimmelbildspiele wie, das vor kurzem auf der Xbox One veröffentlicht wurde. Wobei "Wimmelbildspiel" es nur zum Teil trifft. Denn auch, wenn dieser Teil der Spielmechanik im Adventure aus Polen häufiger auftaucht, bietet die Spielmechanik doch noch einige weitere Facetten. Wie uns der Titel gefallen hat, erfahrt ihr im heutigen Arcade-Check.Das Studio Artifex Mundi hat sich ganz den "Hidden Object"-Games (bei uns meist bedingt zutreffend mit Wimmelbildspiel übersetzt) verschrieben und in gewissem Maße Vergleichbar mit der "Ubisoft-Formel" seine ganz eigene Genre-Blaupause gefunden, die sie stets auf neue Szenarien und Serien anwenden. Das Lied vom schwarzen Schwan entführt uns dabei in eine mittelalterliche Märchenwelt, die die Erzählung deraufgreift. Wir werden zu Beginn des Abenteuers an den königlichen Hof gerufen, um der erkrankten Regentin unsere Hilfe angedeihen zu lassen. Noch während der Untersuchung verschwindet jedoch auf mysteriöse Weise der Kronprinz und die Furcht vor dem verbotenen Einsatz magischer Kräfte keimt in den Köpfen der Schlossbewohner. Schnell fällt der Verdacht auf unsere Patientin und getrieben von der hinterlistigen Schwiegermutter soll der Kopf der Königin rollen.Fortan rätseln und suchen wir uns durch die 42 handgemalten Schauplätze des Spiels um das Schicksal unserer Schutzbefohlenen zum Guten zu wenden. Die leichtfüßige aber durchaus gefällige Hintergrundgeschichte wird in Dialogen und stimmigen Zwischensequenzen transportiert. In den stärksten Momenten vermischen sich Narration und Spielmechanik, sodass wir parallel zum vorgetragenen Text per Tastendruck Schiffe entsenden oder Türen aufstoßen. Ähnlich einem Faltklappbuch aus Kindheitstagen gewinnt die Erzählung durch diesen simplen Kniff augenblicklich an Plastizität. Obwohl sich die Entwickler augenscheinlich bemühen, die Geschichte ins rechte Licht zu rücken, wird diese stets zügig vorgetragen. Auch in einem kurzen Zeitraum entsteht somit das Gefühl, echten Fortschritt erlebt zu haben und Rätselpuristen werden nicht zu lange von der Handlung „abgelenkt“.In Sachen Spielmechanik bietet Grimmige Legenden 2 eine Mixtur aus den genretypischen (und zugegeben belanglosen) Suchorgien sowie Kombinationsrätsel und Puzzles. Einige Kopfnüsse haben ihren Namen dabei redlich verdient und könnten auch einem waschechten Adventure entstammen. Der Großteil der Herausforderungen geht aber flott von der Hand und sollte die grauen Zellen nur im geringen Maße beanspruchen. Wer zu später Stunde partout nicht auf die Lösung kommt oder anderweitig feststeckt kann eine Hilfsfunktion aufrufen oder das aktuelle Puzzle komplett überspringen. Dank des großen Cursors ist der Bildschirm zudem recht schnell nach allen interaktiven Objekten abgesucht.Sehr trivial aber dennoch auf ihre Art recht unterhaltsam sind die „Rätsel“ der Kategorie Malen-nach-Zahlen. Zumeist steht uns hierfür eine Art Anleitung zur Verfügung, der wir Schritt für Schritt folgen. So zerstoßen wir im Chemielabor die Zutaten für eine süße Leckerei zunächst in einer Schüssel, füllen diese mit Sirup auf und erhitzen das Gebräu über der Flamme bevor wir es in Form gießen. Auch wenn die Genre-Bezeichnung "Hidden Object"-Games es bereits propagandiert, strapaziert manche Suche nach einem bestimmten Gegenstand dann doch unsere Nerven. Insbesondere weil der Rest des Spiels so leicht von der Hand geht. Wenn der Schlüssel für eine Tür etwa versteckt hinter einem Kissen zwei Bildschirme zuvor liegt, sträuben sich uns ob der Unlogik die Haare. Hier wurde nur unsere Geduld, nicht aber der Verstand auf die Probe gestellt.Grimmige Legenden 2 - Das Lied vom schwarzen Schwan hat uns gut unterhalten. Als leichte Abendlektüre punktet das Wimmelbildspiel mit einer stimmigen Inszenierung, abwechslungsreichen Rätseldesign und dem süffigen Story-Pacing. Natürlich könnten wir die teils zu leicht geratenen Herausforderungen, die Qualität der Geschichte oder die nervigen Suchaufgaben kritisieren, aber das wäre übers Ziel hinausgeschossen. Artifex Mundi ist es erneut gelungen, die bekannte Blaupause zu verwirklichen und eine Lanze für das oftmals belächelte Genre zu brechen.