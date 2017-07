City Of Brass: Das neue Spiel ehemaliger BioShock-Entwickler

PC XOne PS4

Die ehemaligen Irrational-Angestellten beim Entwickler Uppercut Games haben mit City of Brass gestern ihr neues Spiel angekündigt. Das Spiel wird ein 3D-Action-Roguelike, in dem ihr in prozedural generierten und arabisch anmutenden Levels ordentlich Gegner mit eurem Säbel schnetzelt, bis der Permadeath euch dahinrafft.

Doch die fiesen Antagonisten sind nicht euer einziges Problem in dem Spiel, denn auch die Gebäude, Straßen und Gassen der namenlosen Stadt meinen es nicht gut mit euch. Während ihr also versucht, den Unholden mit eurem Scimitar ein wenig Mores zu lehren, müsst ihr über Gruben springen, unter den Klingen durchrutschen sowie Speer-, Pfeil- und Giftfallen ausweichen. Den Cinematic-Trailer zur Ankündigung haben wir euch direkt unter dieser News verlinkt und wenn ihr noch mehr von dem Spiel sehen möchtet, findet ihr einen Gameplay-Trailer in den Quellen sowie die ersten Bilder in unserer Galerie zum Spiel.

City of Brass soll in diesem Herbst auf Steam für den PC erscheinen, Versionen für Playstation 4 und Xbox One sollen 2018 folgen.