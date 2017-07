Feindbilder sind in Videospielen oft eindeutig vorgegeben: Wir, die Guten, gegen die Bösen auf der anderen Seite. Nur vergleichsweise wenige Titel erkunden die Grauzonen. Spec Ops - The Line etwa oder in Ansätzen auch Assassin's Creed 3 durch den spielbaren Prolog mit Haythem, dem Templer-Vater von Hauptheld Connor. Mehr über die Darstellung von Feinden in Computerspielen erfahrt ihr in den Lesetipps dieser Woche. Zudem geht es noch um die Rocket Beans und Erinnerungen an den C64.

"Unkontrollierbare Scheißstrecke"

Wired.de am 28. Juni, Max Biederbeck

Der erste Artikel der heutigen Lesetipps führt euch hinter die Kulissen der Rocket Beans. Max Biederbeck von Wired besuchte die Produktionsfirma in Hamburg-Altona und versucht im Gespräch mit Moderator Etienne Gardé, ihr Konzept zwischen Fernsehen und YouTube einzuordnen: "Sie bauen keine Ein-Mann-Show auf, wie es die Entertainer Gronkh oder LeFloid tun, sondern einen ganzen Sender. In dessen System haben die alternden Stars längst begonnen, Stück für Stück neue Talente in ihre Community einzuführen. Erst mit kleinen Gastauftritten, dann mit eigenen Beiträgen und dann ganzen Sendungen. Rocket Beans TV kann so, was ein Gronkh nicht kann: für immer jung bleiben, auch wenn die aktuellen Moderatoren-Helden zu alt fürs Publikum werden. "

"Der Feind im virtuellen Spiegel"

Taz.de am 30. Juni, Matthias Kreienbrink

Ein paar Spieler haben vor kurzem eine Petition gegen Far Cry 5 ins Leben gerufen, weil die Gegner im Spiel extremistische Christen sind. Matthias Kreienbrink kommentiert, dass Feindbilder in Videospielen allgemein oft klischeehaft dargestellt würden, Gut und Böse zu klar abgesteckt seien: "Heinrich Mann hat in seinem „Untertan“ eine klare Position eingenommen. Es galt, die Obrigkeitshörigkeit der Deutschen bloßzustellen. Eine so klare Position müssten Videospiele in ihrem Erzählen freilich nicht einnehmen. Aber wenn sie den Spielern die Möglichkeit gäben, sich selbst zu positionieren?"

"Wie der Commodore 64 mein Leben veränderte"

Videospielgeschichten.de am 1. Juli, Leopold Brodecky

Leopold Brodecky erzählt in diesem Blogpost von seinen persönlichen Erinnerungen an den C64, der für ihn der Einstieg in die Welt der Videospiele und des Programmierens war. Es geht um Titel wie Giana Sisters, Jack the Nipper 2 und auch solche, für die er damals rückblickend wohl doch noch ein bisschen zu jung war: "Ein besonderes „Denkt doch an die Kinder“ Highlight, war Stoker64. Unverdorben wie ich damals war fragte ich mich nach dem Spielstart des besagten Titels, was ich denn da mit dieser großen Nase(ja, wirklich!) am Fernseher tun sollte. Als meine Mutter sah wie ich den virtuellen Arm vertikal oszillierte, stürzte sie panisch zum C64, schaltete ihn hektisch ab und nahm die Diskette mit."

Im heutigen Video: Super Smash Bros. im echten Leben.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar! Dieses Mal bedanken wir uns bei GG-User McNapp64!