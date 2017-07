Thimbleweed Park erscheint für Nintendo Switch, volle Touch-Steuerung

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Das Spieleportfolio der Nintendo Switch wächst nach dem relativ schwächlichen Angebot zum Verkaufsstart der Hybrid-Spielekonsole am 3. März dieses Jahres kontinuierlich an. Das liegt, anders als beim Vorgänger WiiU aber nicht bloß an Nintendo selbst, sondern vor allem auch daran, dass Third-Party-Publisher und nicht zuletzt auch Indie-Studios immer mehr Interesse an der Plattform zeigen. Wie Entwickler-Ikone Ron Gilbert jüngst in seinem Twitter-Account bekannt gab, wird die Switch demnächst auch den Release eines Point-and-Click-Adventures erleben, wie es klassischer kaum sein könnte.

Wann genau die Switch-Version von Thimbleweed Park (im Test: Note 9.0), die im Video von Ron Gilbert zu sehen ist, erscheint, steht allerdings noch nicht genau fest. Gilberts Tweet verspricht allerdings, dass es bereits in der kommenden Woche eine offizielle Ankündigung geben wird, bei der wohl auch ein Termin genannt werden wird. Gilbert zeigt jedoch nicht bloß die Switch-Version auf der aktuellen Nintendo-Konsole, sondern kündigt für die kommende Woche generell die Ankündigung von Konsolenversionen an. Die Wahrscheinlichkeit ist folglich sehr groß, dass Thimbleweed Park, das im Rahmen eines Deals mit Microsoft im Konsolensektor drei Monate lang auf die Xbox One beschränkt war, wie uns Gilbert bei seinem Besuch im Januar bereits im Interview verriet, auch für PlayStation 4 offiziell angekündigt wird.

Wie das unter dieser News verlinkte Video zur Switch-Version zeigt, wird das Adventure auf der Nintendo-Konsole auch mittels Touch-Steuerung im Handheld-Betrieb bedienbar sein. Diese Funktion könnte es auch für PS4-Nutzer, die die Remote-Play-Funktion der PS Vita nutzen, geben. Details dazu sind jedoch noch nicht bekannt. Als sicher dürfte gelten, dass die Umsetzungen für Switch und die (noch mutmaßliche) PS4-Umsetzung direkt zum Start über die zuletzt eingeführten neuen Features verfügen. Ein vor wenigen Tagen veröffentlichtes Update von Thimbleweed Park bereinigte etwa "den Fehler", dass sich die Spielfiguren untereinander ursprünglich nicht gegenseitig ansprechen konnten.

Aber auch ohne diese Nachbesserungen handelt es sich beim "geistigen Erben" von Maniac Mansion um eines der besten Point-and-Click-Adventures der letzten Jahre, wie ihr in unserem Testbericht nebst Video nachlesen könnt.