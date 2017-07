Ark - Survival Evolved: Preis erreicht finales Niveau, alter Preis im Humble-Store [Upd]

PC XOne PS4 Linux MacOS

2. Update:

Auch im Humble Store wurde der Preis unterdessen auf 69,99 Euro erhöht.

News-Update:

Die PC-Version von Ark könnt ihr im Humble Bundle Store aktuell (19:36 Uhr) immer noch zum alten Preis, also für 27,99 Euro erwerben. Vielen Dank an unseren User CmdCool für den Hinweis!

Ursprüngliche News:

Es ist vollkommen normal, dass Spiele bei Steam Early Access oder auch in Microsofts sogenanntem "Game Preview"-Programm zum finalen Release mehr kosten als es beim kostenpflichtigen Vorabzugang der Fall ist. Während diese Preisanpassung aber bei den meisten anderen Spielen erst wenige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung stattfindet, hat Entwickler Studio Wildcard sie bei Ark - Survival Evolved schon jetzt, gut einen Monat vor dem finalen Termin vorgenommen. Bei Steam oder auf dem Xbox Live Marktplatz könnt ihr die Early-Access-Fassung zwar weiterhin kaufen, müsst jetzt aber deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Konkret werden für die Standard-Version des Spiels in Deutschland 69,99 Euro fällig. Zuvor konnten Interessierte für 27,99 Euro (Steam) beziehungsweise 34,99 Euro auf Xbox One zugreifen. Auch im PlayStation Store steigt der Preis auf 69,99 Euro. Auch dort konnte und kann man das Spiel als Vorabversion kaufen, so wie man das auch bei Fornite Ende Juli tun können wird, allerdings gibt es auf PlayStation bislang noch kein offizielles "Early Access"-Programm.