The Wonderful 101: Möglicherweise ebenfalls für Switch in Planung

WiiU

Nachdem Platinum Games erst vor wenigen Tagen mit einem Tweet die Gerüchte um Switch-Umsetzungen von Bayonetta und Bayonetta 2 erneut anfachte, haben die Japaner nun nachgelegt. Diesmal allerdings geht es nicht um die kampferprobte Hexe, sondern um das 2013 für WiiU veröffentlichte Superhelden-Spiel The Wonderful 101 (im Test: 8.5). Der Tweet umfasst ein Bild (siehe News-Teaser), auf dem drei der Charaktere aus dem Spiel zu sehen sind, die offenbar den bislang WiiU-exklusiven Titel spielen. Die Controller in ihren Händen sehen zudem den Joy-Cons angesteckt am Grip recht ähnlich – wenn auch farblich im Design an die japanische Version des NES (Famicom) angelehnt.

Unmöglich erscheint es nicht, dass The Wonderful 101 ebenfalls zu den WiiU-Titeln zählt, die Nintendo auch auf Switch bringen möchte. Der japanische Hersteller hatte bereits mehrfach untermauert, dass es noch weitere Switch-Umsetzungen von WiiU-Titeln geben könnte, wie etwa im Fall des vor einigen Wochen erschienenen Mario Kart 8 Deluxe.