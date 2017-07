Horizon - Zero Dawn: Großer Patch bringt New Game+ und mehr

PS4

Horizon - Zero Dawn ab 47,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits im Februar erschien mit dem Open-World-Actionspiel Horizon - Zero Dawn (im Test: Note 8.5) eines der großen Spiele-Highlights 2017. Alle, die noch mehr mit Heldin Aloy erleben wollen, versorgt Entwickler Guerilla Games später in diesem Jahr mit dem Story-DLC The Frozen Wilds. Das niederländische Studio liefert jedoch bereits heute einen Anreiz, das Spiel noch einmal einzulegen. Denn der heute erschienene Patch 1.30 behebt nicht nur Fehler, sondern bereichert Horizon - Zero Dawn um einige Features.

So habt ihr nach dem Update die Möglichkeit, ein New Game+ zu starten. Eine Erhöhung der Maximalstufe geht damit jedoch nicht einher. Des Weiteren könnt ihr beim zweiten Durchgang nun die Schwierigkeit des Spiels auf "Ultra Hard" stellen. Das verbessert nicht nur die Sensoren und die Verhaltensmuster der wilden Maschinen-Dinosaurier, sondern limitiert auch die Gesundheitsregeneration von Aloy. Ihr solltet besser sicher sein, euch darauf einlassen zu wollen. Einmal auf der Ultra-Stufe gestartet, könnt ihr nämlich nicht wieder auf die niedrigeren Schwierigkeitsgrade wechseln. Der Abschluss des Spiels im New Game+ und auf der neuen Herausforderungsstufe wird mit je einer neuen Trophäe honoriert.

Zusätzlich gibt es neue kosmetische Inhalte. Eine Reihe von Gesichtsbemalungen für Aloy wollen von euch erspielt werden und auch ihren Fokus-Chip könnt ihr nun anpassen. Abschließend wurden viele Ausrüstungsgegenstände im Spiel mit einem zusätzlichen Platz für Modifikationen bedacht, die sich jedoch einiges kosten lassen werden.