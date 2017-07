Termin für PSN-Version von Darkest Dungeon: The Crimson Court bekannt

PC PS4 PSVita Linux MacOS

Am 19. Juni 2017 ist mit The Crimson Court die erste Erweiterung zum düsteren Dungeon Crawler Darkest Dungeon (im Test, Note 8.0) erschienen – zunächst nur für PC, Mac und Linux. Der Start des Add-ons verlief nicht ganz reibungslos und Entwickler Red Hook arbeitet aktuell stetig an Patchtes für die neu entstandenen Bugs.

Auf Grund dessen wird sich der Release von The Crimson Court auf PS4 und PS Vita verzögern. Das Studio gab an, genug Zeit für einen möglichst problemfreien Start im PSN investieren zu wollen und strebt aktuell den 22. August diesen Jahres als Erscheinungsdatum dort an. Zudem stellte Red Hook baldige Neuigkeiten zu Portierungen ihres Spiels auf weitere Plattformen in Aussicht.

In dem DLC darf sich eure Leid gewohnte Abenteurerschar nun auch mit parasitären und vampirischen Feinden aus dem neuen Hof-Gebiet herumschlagen. Die verbreiten zu allem Übel ihren nur schwer kurierbaren Fluch unter den Recken, der sie süchtig nach Blut werden lässt. Immerhin bekommt ihr die neue Flagellanten-Klasse an die Hand und findet neue, mächtige Gegenstände, um der Plage Herr zu werden.