Sid Meier's Civilization 25% Was anderes 14% Jagged Alliance 8% Tetris 6% UFO Enemy Unknown 6% Sim City 5% Final Fantasy 6 4% Indiana Jones and the Fate of Atlantis 4% The Legend of Zelda 4% Railroad Tycoon 3% The Secret of Monkey Island 3% Elite 3% Doom 2% Super Mario Bros. 2% Lemmings 2% Wing Commander 2% Street Fighter 2 1% Turrican 1% Winter Games 1% Sonic the Hedgehog 1% Metroid 1% Maniac Mansion 1% Pac-Man 1% Bomberman 0% Donkey Kong 0% Galaga 0% Prince of Persia 0% Mega Man 0% Gauntlet 0% King's Quest 0% Manic Miner 0% Asteroids 0% Mortal Kombat 0% Frogger 0% Pong 0% Space Invaders 0%

News-Update (Ergebnis):Der mit Abstand größte Teil der Umfrageteilnehmer (25 Prozent) hat sich unter unserer Vorauswahl fürersten Teil der-Reihe entschieden. Aber auch Spiele wie Jagged Alliance (8 Prozent), Tetris, UFO Enemy Unknown (beide 6 Prozent) und Sim City (5 Prozent) haben beachtliche Zustimmung erfahren. Für rund 14 Prozent war unter den aufgeführten Titeln (es ging ausschließlich um Klassiker, die bis 1995 erschienen sind) nicht der richtige Kandidat dabei. Besonders häufig genannt wurde etwaUrsprüngliche News:Es ist Sommer, draußen ist es warm (oder in Deutschland eher schwül). Die einen schmeißen eine Grillparty, die anderen erkennen, dass die "Kellerkinder" in den heißen Monaten des Jahres an ihrem vermeintlichen Lieblingsort nicht bloß dem Spielgerät ihrer Wahl eine angenehm kühle Umgebung verpassen. Aber wer an den Sommer denkt, oder ihn mal mehr, mal weniger verregnet in Deutschland, Österreich oder der Schweiz erlebt, der denkt womöglich auch an Urlaub, Palmen und vielleicht auch die sprichwörtliche einsame Insel. Genau auf die möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage kommen, denn als Gamer muss man an jenen Ort natürlich auch das richtige Spiel mitnehmen. Doch welches ist es für euch?Selbstredend können wir in der Sonntagsfrage nicht jeden einzelnen Titel, der jemals erschienen ist, bei der Umfrage aufführen. Deshalb beschränken wir uns zum einen auf Spieleklassiker, die bis 1995 erschienen sind – schließlich sind die meisten von euch genauso alt wie wir es sind (natürlich nur auf dem Papier, de facto aber "jungeblieben"!). Zum anderen haben wir auch darauf bezogen eine Vorauswahl getroffen, die aber die meisten Spielergeschmäcker abdecken dürfte. Eurer Favorit ist trotzdem nicht dabei? Schade! Na ja! Ihr dürft uns ihn in den Kommentaren unter dieser News natürlich dennoch namentlich nennen und wie immer auch eure Meinung zur aktuellen Sonntagsfrage mit der Redaktion und den anderen GG-Usern diskutieren.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.