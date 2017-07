TGS 2017 Crowdfunding: Spendet für die Tokio-Doku, Foto-Reportagen & Co.

Zum 3. Mal findet unser Tokio-Crowdfunding statt – das sich um die TGS 2017 dreht, vor allem aber darum, Jörg Langer mit entsicherter Foto- und Videokamera in die Straßen Tokios zu schicken. Helft mit, seine Reise und damit Video-Doku, Foto-Reportagen und mehr möglich zu machen!

Ende September ist es wieder soweit: Am 21.9.2017 öffnet dieihre Pforten. Bereits zweimal habt ihr GG-Chefredakteur Jörg Langer nach Japan entsandt, um von der TGS zu berichten, vor allem aber, um Tokio zu erkunden, hunderte von Fotos zu schießen und zu betexten und eine aufwändige Video-Reportage zu drehen (siehe Ein Tag auf der TGS 2015 sowie Jörg Langer in Tokio 2016 ).

Ab sofort läuft deshalb die Crowdfunding-Aktion „Schickt Jörg zur TGS 2017“. Ihr habt es in der Hand, ob das geschieht, und in welchem Umfang. Wir kalkulieren für Flüge, Hotels, Züge/Metro, und Internet etwa 2.400 Euro Kosten, das entspricht zuzüglich MwSt und PayPal-Gebühren rund 3.000 Euro brutto. Diese Mindestsumme müsste bis Anfang August erreicht werden, damit wir die Reise realisieren können – falls das je nicht klappen sollte, bekommen die Spender ihr Geld natürlich zurück.



Ansonsten aber, und anders als in den Vorjahren, läuft die Aktion bis Anfang September, um auch Spätentschlossenen, Urlaubsrückkehrern und Neu-Usern die Teilnahme zu ermöglichen. Allerdings verpassen diese dann einige oder alle Ausgaben von Jörgs Tokio-Planungs-Updates (siehe unten).



Wird die Reise auch im dritten Jahr in Folge realisiert, erhalten alle User von GamersGlobal, unregistrierte wie registrierte, Nicht-Abonnenten wie Premium-User, auf jeden Fall:

TGS 2017. Die TGS ist keine GDC in Sachen "Designer treffen" und auch keine E3 in Sachen Neuprodukte, aber es gibt doch immer Interessantes anzuspielen. Messe-News, -Previews und ggf. Interviews von der. Die TGS ist keine GDC in Sachen "Designer treffen" und auch keine E3 in Sachen Neuprodukte, aber es gibt doch immer Interessantes anzuspielen. Siehe Event-Seite 2016

5x Foto-Reportagen mit je mind. 25 liebevoll kommentierten Aufnahmen. Für viele der Hauptgrund, Jörg nach Tokio zu schicken, da sie die Mischung aus Skurrilitäten und kleinen Beobachtungen und Geschichten amüsant finden. Siehe 2016 , Tag 5

Messebabes-Galerie (inklusive männlichen und plüschtierischen Models). 1x(inklusive männlichen und plüschtierischen Models). Siehe 2016 . Unter Umständen gibt es statt den selbstfotografierten Messe-Babes auch selbst- und fremdfotografierte Cosplay-Fotos, das liegt am Timing vor Ort.

Nur Crowdfunder erhalten:

Die Gewissheit, mit dem eigenen Beitrag die Aktion und ihre vielen Inhalte für alle User zu ermöglichen, Jörgs Japan-Fetisch zu bedienen und GamersGlobal zu unterstützen. Diese Inhalte findet ihr nirgends sonst, durch eure Hilfe werden sie möglich!

Exklusive Tokio-Planungs-Updates: Via Privatnachricht wird Jörg die Crowdfunder von Mitte Juli bis Mitte September einmal wöchentlich auf dem Laufenden über die TGS-Vorbereitung halten. Freut euch auf zwölf Folgen mit längeren Abhandlungen zur geplanten Reise, der Auswahl der Drehorte, Jörgs Inspirationsquellen in Sachen Japan, Konkretes zur Akkreditierung und Hotelplanung, Jörgs Packliste, Internet in Japan und einiges andere mehr. Diesen Blick hinter die Kulissen samt Tipps und Erklärungen für Fernreisende gab's so noch nie! Jede Tokio-Planungs-PN geht jeweils an die GG-User, die bereits eine TGS-2017-Medaille im Profil haben. Früh spenden lohnt sich – dann könnt ihr euch auf alle zwölf Behind-the-Scenes-Texte freuen!

Spezielle Spendenmedaillen für euer Profil. Sie sind voller Inbrunst von einem unbekannten Meister gepixelt und werden euch in 20 Jahren mindestens so peinlich sein wie eure alten Polaroid-Nacktfotos im Keller. Dieses Jahr haben wir uns für die Kanji-Schreibweise von Tokio plus 2017 als "Prägung" entschieden. Die neue, besonders exklusive 100-Euro-Medaille hingegen trägt die Abkürzung für 平成29年 (Heisei 29. Jahr): Laut offizieller Zeitrechnung befindet sich Japan gerade im 29. Amtsjahr von Tenno Akihito, und der hat seiner kaiserlichen Epoche die Regierungsdevise "Heisei", Frieden überall, gegeben. TLDR: Heißt ebenfalls "Tokio 2017", ist nur irgendwie cooler.



Als verehrte Crowdfunder (und auch als Premium-User) erhaltet ihr bei den Tokio-Galerien von Jörg jeweils 5 Bonus-Fotos, während alle anderen in die Röhre schauen. Nicht selten hält unser schnappschießender (teilweise durchaus auch: -atmender) Reporter die, hüstel, härtesten fünf Bilder extra dafür zurück...

Souvenir-Verlosung ( Teilnahme an der aufwändigen siehe das 2016-Mitbringsel-Video ) mit ausgesuchten Kuriositäten aus Japan. 2017 verlosen wir erneut unter allen Crowdfundern ein liebevoll bestücktes Paket. Auch die Top-3-Spender erhalten wieder eines (#3 in selbem Umfang, #2 in groß und #1 in "grande"). Sieben weiteren Glücklichen, also den Plätzen #4 bis #10, schicken wir einigen Krimskrams und Süßigkeiten. Das macht insgesamt elf Geschenkmixe. Zudem gibt's wieder ein launiges Video, damit alle etwas davon haben.

Video-Reportage aus Tokio von mind. 30 Minuten Länge. Jörg kombiniert darin seine in mittlerweile rund zehn Japanbesuchen erworbenen Kenntnisse mit dem kindlichen Erstaunen über nach wie vor Neues oder komplett Unverständliches (siehe Einevon mind. 30 Minuten Länge. Jörg kombiniert darin seine in mittlerweile rund zehn Japanbesuchen erworbenen Kenntnisse mit dem kindlichen Erstaunen über nach wie vor Neues oder komplett Unverständliches (siehe Jörg Langer in Tokio 2016 ).



Natürlich geht es dieses Mal an andere Orte, das könnten etwa das Nobel-Einkaufsviertel Ginza sein, der Tsukiji-Fischmarkt, das „französische Viertel“ Kagurazaka, das „alte Tokio“ von Asakusa oder auch Roppongi ("6 Bäume"). Wir werden mit neuer Hardware die Aufnahmequalität steigern, aber weiter aufs Smartphone setzen, wo es praktischer ist ("no video!").



Die Reportage wird von Profi-Cutter René Jacob geschnitten und erscheint im Oktober. Nicht-teilnehmende Premium-User sehen sie im Dezember 2017, normale User im Februar 2018.

Alle Crowdfunder erhalten die obigen Vorteile ab Erreichen der Mindestsumme von 3.000 Euro brutto. Doch wir wollen mit der Tokio-Reise auch dieses Jahr wieder dringend benötigtes Geld für GamersGlobal verdienen – und die über 6.000 Euro TGS-Crowdfunding aus 2016 möglichst noch toppen. Darum könnt ihr folgende Ziele freischalten.



Die Bonus-Ziele (teils exklusiv, teils für alle):

#01 Ab 4.000 Euro: 4x Jörgs Guten-Morgen-Gruß aus Tokio via Twitch TV: Jeweils ca. 5 Minuten lang & live vom Smartphone, wo immer Jörg sich gerade herumtreibt! Geplante Sendetage: Mittwoch, 20.9. bis Samstag, 23.9., um 10 Uhr in Deutschland (17 Uhr in Tokio); via Twitch.tv nachträglich ansehbar.

#02 Ab 4.500 Euro: Schauplatz Shibuya freigeschaltet. Die belebteste Straßenkreuzung der Welt ist nur der Auftakt für diesen Part des Reportage-Videos, der uns auch zum Love Hotel Hill und in die Mega-Kaufhäuser der Umgebung führen soll. Das Video wird entsprechend einige Minuten länger.

#03 Ab 5.000 Euro: Wir kaufen mehrere Musik-Lizenzen für das Reportage-Video, um den Soundtrack stimmungsvoller und abwechslungsreicher zu machen (Vorjahr: einzelner, lizenzfreier Song). Natürlich knallen wir nicht alles mit Musik zu, Umgebungston und Kommentar bleiben das Wichtigste.

#04 Ab 5.500 Euro: Schauplatz Harajuku freigeschaltet: Die Video-Reportage wird länger, Jörg hebt den Altersdurchschnitt des Jugendkultur- und Cosplay-Viertels. Ob er auch die Rockabillys aufspürt (Japano-Rocker mit Elvis-Tolle), die den angrenzenden Yoyogi-Park frequentieren sollen?

#05 Ab 6.000 Euro: Ein etwa 15minütiges TGS-Messe-Video für alle User, kurz nach Rückkehr – siehe GDC-2017-Premiumvideo, jetzt frei für alle. Das Video wird euch den Flair der Tokyo Game Show vermitteln. Außerdem enthüllen wir mit Erreichen dieses Spendenziels das Mystery Goal 1.

#06 ab 6.500 Euro: Wir stellen zehn weitere Souvenirsammlungen zusammen, sodass auch die Plätze #11 bis #20 in deren Genuss kommen. Insgesamt verschicken wir damit 21 Mitbringsel-Kollektionen im Gesamtwert von etlichen hundert Euro – und zwar kurz nach Jörgs Rückkehr.

#07 ab 7.000 Euro: Zu den 5 Foto-Reportagen „Jörg in Tokio“ kommt ein vollwertiger 6. Galerie-Tag mit mindestens 25 annotierten Fotos dazu. Euch erwarten also noch mehr Beobachtungen und kleine Seltsamkeiten aus Tokio! Zudem wird mit Erreichen dieses Ziels Mystery Goal 2 aufgedeckt.

#08 ab 7.500 Euro: Dickwanste oder Extremsportler? In der TGS-Woche findet das letzte Turnier des Grand Sumo Tournament 2017 in Japan statt. Für mehrere Wochen verlegen dazu die Beyas („Ställe“) ihren Sitz nach Tokio. Jörg filmt rund ums Sumo-Stadion in Ryogoku – und den Wettkampf selbst.



Jörg wird versuchen, jedes der erreichten Bonusziele wie beschrieben zu realisieren – was ihm bislang immer gelang. Aber er ist dann doch nur ein kleiner Schwabe in einer großen, fernen Stadt. Das heißt: Es kann auch mal etwas schiefgehen. Dann sorgt Jörg für ähnlichen Ersatz.Wir hoffen auf euren Support und freuen uns übers Weitersagen auf anderen Plattformen! Falls ihr noch zögert, schaut doch ein paar Minuten in die letztjährige Doku rein – solche Inhalte würdet ihr mit eurer Spende möglich machen: