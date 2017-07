Xbox One X: Analyse der Benchmark-Daten von Microsoft

XOne

Digital Foundry veröffentlichte jüngst eine Analyse der Benchmark-Statistiken von Microsoft zur Leistung der Xbox One X. Die nun bereitgestellten Daten wurden jedoch nicht vom Konsolen-Hersteller offiziell ausgegeben, viel mehr wurden die Materialien von Entwickler-Kontakten zusammengetragen und mit Aussagen von Microsoft von einer kürzlich stattgefundenen Präsentation zur GPU der Xbox One X in Einklang gebracht. Diese Statistiken sollen zeigen, wie bereits erhältliche und noch erscheinende Titel konkret vom aufgebohrten Xbox-One-Modell profitieren.

Die in Diagramm-Form dargestellten Benchmark-Daten stellen Standard-Ausführung der Xbox One mit der Xbox One X hinsichtlich GPU-Leistung und Bildern pro Sekunde gegenüber. Grundlage des Vergleichs war die Performanz bei neun anonymisierten Spielen, von denen fünf noch in Entwicklung befindlich sind. Von den groben Angaben her lässt sich zumindest relativ sicher ableiten, dass Gears of War 4, Star Wars - Battlefront und der kommende Exklusiv-Titel Forza Motorsport 7 darunter sind. Um die GPU-Benchmarks zu erstellen, wurden vorläufige 4K-Ports der bereits erschienenen Titel hergestellt.

Das Ziel von Microsoft: Spiele, die auf der Xbox One eine Auflösung von 1080p oder 900p haben, sollten auf der Xbox One X eine auf 2160p skalierte Auflösung bieten. Die Benchmark-Daten legen nahe, dass dieser Wert von den meisten Titeln erreicht wird. Auch im Bereich Bilder pro Sekunde lassen sich bei der Mehrheit der Spiele bessere Ergebnisse erzielen. Digital Foundry weist jedoch darauf hin, dass diese Messungen lediglich die GPU-Leistung der Konsolen ohne den Rest der Hardware-Architektur wiedergeben. Ein weiteres Set von Diagrammen verspricht zudem bessere Leistung durch die effektivere Entwicklungsumgebung, die den Studios für alle künftigen Xbox-One-Entwicklungen zur Verfügung steht.

Die sehr ausführliche Analyse findet ihr in den Quellen verlinkt. Das zugehörige Video haben wir für euch direkt unter dieser Meldung eingebettet.