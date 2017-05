Ubisoft stellt ein neues Logo für das Unternehmen vor

Ubisoft hat heute ein neues Logo vorgestellt, das zukünftig alle Produkte des französischen Entwicklers und Publishers zieren wird. Das neue Design soll laut Community Live Manager Chris Geissler die zukünftigen Ziele des Unternehmens repräsentieren und den Beginn einer neuen Ära einleiten, in der man sich vor allem auf Live-Spiele und digitale Spiele konzentrieren möchte, in denen die Spieler „im Mittelpunkt der immersiven Welten stehen werden“.

Im Artikel geht Geissler auch auf die bisherige Entwicklung des Ubisoft-Logos von 1986 bis heute ein. Damals startete das Unternehmen als lokaler Distributor von Videospielen mit einem Design, das den Geist der 80er Jahre widerspiegeln sollte. Neun Jahre später wurde das Logo mit der Geburt von Rayman und Ubisofts Wechsel vom reinen Distributor zum Spieleentwickler durch eine Variante mit dem Regenbogen ersetzt (siehe Teaserbild). Mit diesem Logo sollte Ubisoft zufolge vor allem der Fokus auf familienorientierte Inhalte hervorgehoben werden.

Im Jahre 2003 präsentierte der Spielehersteller dann das Logo, das bis heute auf allen Spielen des Unternehmens prangte. Der Wechsel signalisierte seinerzeit eine weitere Veränderung und erfolgte nach dem Erwerb des Entwicklerstudios Red Storm Entertainment und dem Beginn der Entwicklung neuerer Tom-Clancy-Titel. Das Logo sollte Ubisofts Blick für das erwachsene Publikum und somit die Vielfalt des eigenen Portfolios betonen. Der berühmte Wirbel bleibt auch im neuen Design erhalten. Die erneute Veränderung beschreibt Ubisoft wie folgt:

Heute, erschaffen wir ganze Welten, die innerhalb von Videospielen, Comics, Filmen, Fernsehsendungen, Büchern und Freizeitparks leben. Unser Logo ist deutlich zurückhaltender, moderner und monochromatisch gehalten. Die transparenten Elemente innerhalb des Designs, erlauben einen Einblick in die unglaublichen Spielwelten und damit auch einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Der Wirbel und der Buchstabe O sind beide gezielt als Reminiszenz, an die von Hand gemalten Formen gedacht und repräsentieren unsere menschlichen Qualitäten wie Enthusiasmus, Neugier sowie das grain de folie (dt. „Körnchen Verrücktheit“) für welches Ubisoft bekannt wurde.