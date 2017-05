Assassin's Creed Origins: Protagonist des Spiels auf einem T-Shirt gesichtet - Name bekannt?

PC XOne PS4

In den vergangenen Wochen hat es bereits mehrere Leaks zum kommenden Assassin’s-Creed-Spiel gegeben, die unter anderem Hinweise auf Ägypten als neuen Schauplatz lieferten. Einer der durchgesickerten Screenshots zeigte unter anderem auch einen Charakter, der auf einem Boot an einem kleinen Hafen vorbeisegelt. Nun hat der NeoGAF-User WraithWalker 1893 ein Bild von einem T-Shirt verlinkt, das angeblich den Protagonisten des Spiels zeigen soll.

Der abgebildete Assassine trägt den gleichen Schild, wie der Charakter auf dem Boot, oder auf dem zuvor geleakten Bild vor der Pyramide und ist mit einem Bogen bewaffnet. Interessant sind auch die Worte in der oberen rechten Ecke - „Ba Yek“. Dabei handelt es sich möglicherweise um den Namen des Protagonisten. Die ägyptischen Schriftzeichen darüber bedeuten so viel, wie: „49 vor Christus“ und könnten der Hinweis auf das Jahr sein, in dem die Ereignisse im Spiel stattfinden - zumindest teilweise, denn einiges wird sich sicher auch wieder in der Gegenwart abspielen. Das Symbol in der rechten unteren Ecke ähnelt zudem sehr dem Auge des Horus.

Das T-Shirt wurde offenbar in einer Gamestop-Filiale entdeckt und inzwischen ist auch Ubisoft auf das Bild aufmerksam geworden. Auf Twitter meldete sich Ashraf Ismail‏, der Game Director hinter Assassin’s Creed 4 - Black Flag (Testnote: 8.0) zu Wort, der aktuell an einem noch unbekannten Projekt arbeitet. Die Echtheit des Leaks wollte er aber weder bestätigen noch dementieren und kommentierte das Bild einfach mit den Worten: „nettes T-Shirt“.