Nvidia stellt leistungsstarkes und kompaktes Gaming-Laptop-Design "Max-Q" vor

Nvidia stellte kürzlich im Rahmen der IT-Messe Computex das neue Max-Q-Design für Gaming-Laptops vor. Der kalifornische Grafikprozessor- und Chipentwickler verspricht dabei nicht weniger als eine Verbesserung in allen Bereichen: höhere Grafikleistung bei gleichzeitiger Reduzierung von Energieverbrauch, Wärmeentwicklung, Lautstärke und Gewicht. Der Begriff Max Q stammt aus der Raumfahrt und bezeichnet dort den Punkt, an dem die größte Belastung auf ein Raumfahrzeug wirkt. Laut Nivida soll der Name die vielen limitierenden Faktoren widerspiegeln, die potente Laptops gut ausnutzen müssen.

Laptops nach Max-Q-Bauart setzen auf Nvidias GPUs der Geforce-10-Serie. Die energieffiziente Pascal-Architektur der Grafikkarten ermögliche es zusammen mit einer neuen Generationen an Bauteilen, mehr Leistung bei gleichzeitig besserem Energieverbauch und geringerer Hitzeentwicklung zu bieten. Nvidias Angaben zufolge können Max-Q-Laptops drei mal mehr Leistung als Modelle der vorherigen Generation erreichen. Als Beispiel wurde mindestens 1,5-fache Performanz bei Titeln wie The Division, Rise of the Tomb Raider und The Witcher 3 bei mittleren bis hohen Einstellungen in 4k-Auflösung angegeben.

Gleichzeitig sollen die Laptops nicht mehr ein so wuchtiges Erscheinungsbild wie frühere Modelle haben, sondern 18 bis 19 mm hoch sein und maximal 2 kg wiegen. Auch das Thema Betriebsgeräusche war Nivida ein wichtiges Anliegen. So wurde soll die Lautstärke der Hardware stets unter 40 dB liegen. Passend dazu unterstützen Max-Q-Laptops eine neue Geforce-Experience-Funktion: Den Whispermode, der den Laptop beim Spielen leise halten soll.

Das konfigurierbare System regelt die Grafikeinstellungen für einen optimierten Energieverbrauch herunter, wodurch auch die Geräuschentwicklung sinkt. Das Stichwort der ganzen Nvidia-Präsentation lautete stets: Effizienz. Die Bauweise soll den sinnvollsten Punkt treffen, an dem mehr Energie auch sichtbar mehr Grafikqualität biete, bevor die Schere aus Energieverbrauch und Qualitätsgewinn zu weit auseinander gehe. Neben Clevo, ASUS, Acer und MSI haben bereits viele weitere Gerätehersteller neue Gaming-Laptop-Modelle nach Max-Q-Bauart angekündigt, die ab dem 27. Juni erhältlich sein werden. Preisangaben zu den Modellen gibt es zur Zeit noch nicht.