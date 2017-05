15 Neo-Geo-Klassiker auf GOG veröffentlicht, Rabatte bis 75 Prozent

PC Linux MacOS

CD Projekts Webshop GOG.com weitet sein Spieleangebot bekanntermaßen stetig aus. Seit kurzem sind auf dem Webportal des Entwicklers von Spielen wie The Witcher 3 auch 15 Neo-Geo-Klassiker für PC zu haben – und das zum Start mit Preisnachlässen auf den regulären Verkaufspreis von bis zu 75 Prozent. Dazu zählen unter anderem vier Teile der Metal Slug-Reihe, vom 1995 veröffentlichten ersten Teil bis zum 1999 im Handel erschienenen Metal Slug X, die aktuell für jeweils nur 1,49 Euro auf GOG.com zum Kauf bereitstehen – dieser Preis gilt indes für jedes der insgesamt 15 Neo-Geo-Titel.

Dazu kommen Prügelspiele (was auch sonst, es geht ja immerhin um Neo-Geo-Spiele!) wie Fatal Fury Special oder The King of Fighters oder auch Arcade-Titel wie Baseball Stars 2 und Shock Troopers. Eine vollständige Übersicht über die 15 Titel entnehmt ihr der GOG-Website. Die Angebote zum Verkaufsstart auf GOG.com gelten indes bis zum 6. Juni um 15:00 Uhr. Es bleibt also noch ein bisschen Zeit, zu entscheiden, ob ihr zugreifen wollt oder doch nicht. Falls ihr es tun möchtet, nutzt doch am besten unseren Partnerlink zum GOG-Shop. Dann bekommt auch eure Lieblingswebsite einen kleinen Teil des Umsatzes ab.